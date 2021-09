[Direct] LDC, Benfica 1-0 Barcelona

Ronald Koeman amènera son équipe de Barcelone à affronter l’équipe portugaise de Benfica lors du deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Koeman, dont l’avenir au club serait sous une immense menace, a subi une défaite 3-0 à domicile contre le Bayern Munich lors du premier match de la phase de groupes, et cherchera à rebondir. Un des points positifs de ces derniers temps à Barcelone a été le retour d’Ansu Fati. Le prodige est absent depuis près d’un an en raison d’une blessure, mais il n’a encore que 18 ans et il est revenu avec un bang – marquant à son retour après être apparu à la 81e minute.

Un début semble encore un peu lointain, donc Koeman ne pourra pas utiliser Fati dès le départ contre Benfica, bien qu’il puisse être une option utile sur le banc si nécessaire.