[ Deux capitaines dans un même bateau ? ]

Au commencement traînait une rumeur très têtue ; celle qui faisait état de ce qu’à la veille de la présidentielle de 2016, un deal aurait eu lieu entre Parfaite dite Daagbo, la très controversée dieue de Banamè, et le chef de l’État Patrice TALON alors candidat, pour soi-disant lui vendre l’électorat « daagbovi » contre une faramineuse somme.

Cette rumeur a longtemps tenu en haleine la toile, puis est morte sans que jamais, personne ne sache ce qui s’était réellement passé.

Il n’empêche qu’au fil du temps, la prétendue dieue de Banamè a semblé donner l’impression d’être ’’une protégée’’; puisque malgré ses agressions verbales et ses menaces proférées à tout-va, malgré ses tonitruants blasphèmes et même le décès de plusieurs citoyens y compris des enfants, qui seraient décédés dans un rituel prodigué par ladite dieue et sur utilisation de ses encens et parfums comme l’a encore rependu la rumeur dans le temps, Parfaite n’a jamais été inquiétée.

Aujourd’hui accusée de pratiques sataniques, de charlatanisme et de proxénétisme par un dicident de ses rangs, Jean-Claude ASSOGBA, c’est lors d’une de ses prêches publiques que Parfaite a répondu à Jean-Claude en toisant ironiquement le Chef de l’État, se moquant que pour tout ce dont elle est accusée, même lui en tant que Président de la République n’osera même pas l’apostropher, elle Parfaite. Cette raillerie qui déshabille publiquement le premier citoyen de ce pays, et qui a enflammé l’opinion publique, notamment les réseaux sociaux, est la énième dérive de cette dame qui s’est érigée en dieue et dont les pratiques très inquiétantes ne font que prendre de l’ampleur.

Il reste que quand elle a menacé certains pasteurs qui aimaient se raser la tête que leur pouvoir s’y trouvait et que s’ils continuaient de se raser ils mouraient, ces pasteurs, depuis ces temps, n’ont plus osé laisser briller leur crâne. Plusieurs personnes que cette dieue a indexées, les prévenant de mort, sont presque toutes parties un à un. Celui qu’elle vient donc de baptiser Mèlômin Clément, le défiant qu’il n’osera même pas l’interpeller sur les accusations qui pleuvent contre elle, va-t-il se tenir coi et laisser croire le peuple beninois que cette dame est vraiment ’’une protégée’’ ?

Car des cas de décès de fidèles de son église, aux pratiques occultes publiquement dénoncées, il n’en faut pas plus pour qu’enfin la justice mette fin à la pagaaille de cette dieue, et prouve aux beninois qu’au Bénin, il n’y a pas deux ’’agbonnons’’. Pour l’instant…

Landry Vodji