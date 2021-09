Deuil au CAMES: « C’est vraiment horrible », Maxime da Cruz pleure Bertrand Mbatchi

La mort de Bertrand Mbatchi, Secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), attriste le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Maxime da Cruz. A la suite de l’annonce du décès de l’illustre disparu, le premier responsable de l’UAC a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances.

Bertrand Mbatchi passe de vie à trépas ce samedi, alors qu’il était attendu au Bénin. Maxime da Cruz est sous le choc depuis l’annonce de cette triste nouvelle. « C’est vraiment horrible ! Il était attendu au Bénin dans le cadre des préparatifs du prochain concours d’agrégation. Paix à l’âme de l’illustre disparu ! Sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté éducative ! », a dit le Professeur Maxime da Cruz, Recteur de l’UAC.

A la suite du Professeur Maxime da Cruz, Delphin Kuassi Mehinto, Doyen de la Faculté des sciences de la santé (Fss/UAC) présente ses condoléances à la communauté universitaire et aux familles éplorées. « Paix à l’âme de l’illustre disparu Professeur Bertrand Mbatchi. Quel drame se joue devant nos yeux, dans le monde universitaire, confirmant nos limites humaines. Vanité des Vanités. Union de Prière », a-t-il écrit.

Qui est Bertrand Mbatchi ?

Le Professeur Bertrand Mbatchi est titulaire d’un doctorat d’Etat en biologie et physiologie végétales et d’un doctorat de 3ème cycle en biologie et physiologie végétales obtenus à l’Université de Poitiers (France). Il était auparavant, Secrétaire Général au Ministère gabonais de l’enseignement supérieur.

Professeur Titulaire, il a exercé les fonctions de Chef de département de biologie de la Faculté des Sciences de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville, au Gabon (USTM) de 1990 à 1991 et de Vice-recteur de l’USTM, de 1991 à 2006. Il a été Conseiller du Ministre gabonais de l’enseignement supérieur, puis Secrétaire Général du Ministère gabonais de l’enseignement supérieur.