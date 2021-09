Des centaines de prisonniers s’évadent après l’attaque armée d’une prison au Nigéria

Un centre pénitentiaire dans l’État de Kogi, au centre du Nigeria, a été la cible d’une attaque d’hommes armés dans la nuit de dimanche à lundi. Près de 250 prisonniers ont été libérés après l’attaque, a déclaré lundi un porte-parole de la prison.

« Le centre de détention moyen de sécurité de Kabba, dans l’État de Kogi, a été attaqué par des hommes armés non encore identifiés et 240 détenus ont été libérés de force », a déclaré le porte-parole des services correctionnels nigérians, Francis Enobore, dans un communiqué. Personnes ne sait exactement qui sont les assaillants qui ont opéré contre la prison mais le centre et le nord-ouest du Nigeria sont terrorisés par des gangs criminels depuis des années.

Selon le communiqué, les assaillants qui étaient assez nombreux, « ont engagé les gardes armés dans une violente fusillade ». Les hommes ont réussi à envahir la prison qui comptait 294 prisonniers en détention à l’époque, dont 224 prévenus. Selon le porte-parole, des enquêtes étaient en cours lundi pour retrouver les évadés et la trace de ceux qui ont commis l’acte.

Dans un incident distinct, une base militaire dans le nord-ouest de l’État de Zamfara a été attaquée ce week-end. Des hommes armés ont tué 12 membres des forces de sécurité nigérianes dans cette attaque, ont annoncé lundi deux sources de sécurité.