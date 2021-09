Décès du maréchal Mohamed Hussein Tantaoui, premier dirigeant de l’Egypte post-Moubarak

Le maréchal Mohamed Hussein Tantaoui, à la tête de la junte militaire qui avait pris les rênes de l’Égypte après la révolte de 2011 contre Hosni Moubarak, est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé l’armée, mardi.

Ministre de la Défense pendant 20 ans, le maréchal Mohamed Hussein Tantaoui, qui a gouverné l’Egypte pendant près de 18 mois à la tête d’un conseil militaire chargé de mener à bien la période de transition et d’organiser des élections, après la chute de Moubarak, est décédé à l’âge de 85 ans. « Le commandement général des forces armées pleure un de ses fils et chefs de la guerre d’octobre [1973 – appelée guerre du Kippour par les Israéliens], le maréchal Mohamed Hussein Tantaoui, ancien ministre de la défense, décédé aujourd’hui » mardi, a annoncé sur Facebook le porte-parole des forces armées.

Mardi, l’actuel président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a dit avoir « perdu un père, un maître, un homme jalousement patriote » et a décrété un deuil national, alors que Le Caire accueillait des obsèques militaires en grandes pompes en présence des plus hauts dirigeants de l’Etat. Parmi les réactions occidentales, les ambassades américaine et européenne ont présenté leurs condoléances.

De son côté, la Fédération de football a annulé les célébrations qui devaient accompagner en soirée un match très attendu de la Supercoupe d’Egypte.