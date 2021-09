Décès de Rosine Soglo: Joël Aïvo invite le gouvernement à un geste symbolique

Décédée le 25 Juillet 2021, l’ex première dame sera inhumée demain samedi 11 Septembre 2021 dans la stricte intimité familiale. Depuis le mercredi dernier, des personnalités défilent au siège de l’ONG Vidolé pour les derniers hommages à la femme politique. Ne pouvant faire le déplacement, Joël Aïvo à travers un message invite le gouvernement à un geste symbolique à la mémoire de cette femme qui a marqué l’histoire politique de son pays.

Dans le message adressé au peuple béninois et au gouvernement, l’agrégé de droit en séjour carcéral à la prison civile de Missérété, invite les Béninois à s’unir comme un seul peuple derrière la famille de la disparue, en ayant en mémoire son combat pour le bien-être des enfants et l’épanouissement de la femme.

Le constitutionnaliste rappelle que sur le plan politique Rosine VIEYRA SOGLO aura été pendant les trois dernières décennies un grand serviteur des Institutions de la République, assidue sur les bancs de l’Assemblée Nationale et assumant jusqu’au bout des forces qui lui restaient, le mandat parlementaire que le peuple lui a confié et lui a renouvelé à maintes reprises.

Un geste symbolique sollicité de la part du gouvernement

En plus des honneurs de la nation, le candidat recalé du front pour la restauration de la démocratie invite le gouvernement à inscrire dans l’annale de l’histoire politique, la mémoire de l’illustre disparue à travers un geste symbolique.

« C’est donc pour l’ensemble de son œuvre, au service du Bénin, c’est pour son engagement en faveur de la démocratie, son investissement pionnier au service du bien–être des enfants, c’est pour l’icône qu’elle restera à jamais dans le combat pour l’épanouissement de la femme…que j’invite, avec les égards républicains, le gouvernement béninois à faire à Maman Rosine VIEYRA SOGLO la place que sa vie et son œuvre méritent dans nos cœurs et dans l’histoire de notre pays« , suggère le constitutionnaliste.

Pour Joël Aïvo, baptiser le centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant du nom de « Rosine VIEYRA SOGLO » serait à son avis, une proposition qui cadrerait mieux avec ses engagements.

En attendant que le gouvernement n’avise et ne prenne une décision pour immortaliser la mémoire de celle qui est devenue durant les trois dernières décennies, une figure marquante de l’histoire politique contemporaine du Bénin, Joël Aïvo en pensée et en esprit avec le peuple béninois dit « Merci et Adieu » à maman Rosine Soglo.