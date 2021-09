Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi: Garry Neville et Jamie Carragher se déchirent

Les anciens défenseurs de Manchester United, Gary Neville, et de Liverpool, Jamie Carragher se sont prononcés sur l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et les deux ex-internationaux anglais ne se sont pas fait de cadeau au moment de faire leur choix.

Qui est le meilleur footballeur de tous les temps? La réponse à cette question continue de diviser les amoureux du cuir rond tant les avis divergent. Si ces 20 dernières années, tous s’accordent sur le fait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sortent du commun des joueurs, difficile de faire l’unanimité sur le meilleur d’entre eux. Mais pour Garry Neville, le choix saute pourtant aux yeux.

Ancien défenseur de Manchester United, l’ex-arrière droit des Red Devils estime que le neo-mancunien est » le plus grand joueur de tous les temps »« , plaçant ainsi le Portugais devant son grand rival Lionel Messi. Le quintuple Ballon d’or a fait un retour triomphal à Old Trafford ce week-end en inscrivant un doublé avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer lors de la victoire 4-1 en Premier League contre Newcastle.

Et pour Garry Neville, la flexibilité supérieure en tant que buteur de son ancien coéquipier était l’avantage crucial qu’il possède sur Messi, l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Écoutez, il n’y a aucun doute que Messi a marqué un nombre obscène de buts », a déclaré Neville sur Sky Sports avant le match de Premier League entre Everton et Burnley lundi. Mais Ronaldo a probablement marqué 30 ou 40 % de plus avec son mauvais pied et il a marqué plus de penalties. Je me suis donc rendu compte qu’il était plus complet dans la partie la plus importante du jeu« .

« Ce qui le rend encore plus exceptionnel, c’est son record international, celui du plus grand nombre de buts internationaux. Le fait qu’il ait remporté cinq Ligues des champions avec des équipes qui ne sont même pas aussi bonnes que celle de Messi…Messi a remporté plus de titres de champion avec l’équipe de Barcelone, mais je pense que le record de buts internationaux et les Ligues des champions, associés à la variété des buts qu’il marque, même s’ils sont très similaires [en nombre total], m’amènent à penser qu’il est le plus grand joueur de tous les temps« , a-t-il ajouté.

Jamie Carragher prend le contre-pied de Garry Neville

De son côté, Carragher a déclaré qu’il ne pouvait pas oublier Messi, en raison de l’habileté de l’Argentin à gérer le jeu. « Tout le monde est fan de Ronaldo ou de Messi, mais Ronaldo n’est pas le meilleur joueur de tous les temps », a déclaré la légende des Reds. « Vous parlez de la différence de type de buts. La façon dont le ballon entre dans le filet n’a pas d’importance. Messi a un meilleur bilan de buts que Ronaldo. Messi peut également diriger un match, ce que Ronaldo ne peut pas faire« .

« Messi, en tant que joueur, peut vous emmener dans un endroit où vous n’arrivez pas à croire ce que vous voyez. Ce que fait Ronaldo, ce sont des choses que d’autres joueurs peuvent faire. Messi peut faire des choses que vous n’avez jamais vues auparavant« , a soutenu l’ancien international anglais.