Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps, selon une étude

Selon une étude réalisée par un mathématicien d’Oxford, la superstar portugaise, Cristiano Ronaldo, serait le meilleur joueur de tous les temps devant les argentins Lionel Messi et Diego Maradona et le brésilien Pelé.

Qui est le meilleur footballeur de tous les temps? La réponse à cette question continue de diviser les amoureux du cuir rond tant les avis divergent. Si ces 20 dernières années, tous s’accordent sur le fait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sortent du commun des joueurs, difficile de faire l’unanimité sur le meilleur d’entre eux. Un casse-tête que vient résoudre apparemment une étude réalisée par un mathématicien d’Oxford. Et selon les conclusions des recherches de ce scientifique, la star portugaise Cristiano Ronaldo serait le meilleur joueur de tous les temps.

« J’ai adoré faire découvrir les mathématiques aux gens ces dernières années, et j’ai eu beaucoup de plaisir à montrer comment on peut les utiliser dans le monde du football. Si Cristiano Ronaldo est sorti vainqueur de mon algorithme, il est clair que les statistiques de tous les autres joueurs sont absolument incroyables, et je suis sûr que le débat va continuer », a expliqué l’auteur de l’enquête.