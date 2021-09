Crise afghane: la Russie blâme les Etats-Unis

Le président russe Vladimir Poutine a porté ce vendredi, un jugement défavorable sur l’intervention américaine en Afghanistan. Pour lui, l’opération militaire américaine en Afghanistan n’a accouché que d’une sourie.

Comme à son habitude, Vladimir Poutine n’a pas opté pour un ton diplomatique envers les Etats-Unis à propos de la situation politique et militaire de l’Afghanistan. « Les américains ont dépensé 1.500 milliards de dollars et quel est le résultat? Il n’y en a pas », a lancé Vladimir Poutine. « La Russie n’a aucun intérêt à une désintégration de l’Afghanistan, si cela arrivait il n’y aurait plus personne à qui parler », souligne le président russe lors du Forum économique de l’Est à Vladivostok, en Extrême-Orient russe.

Vladimir Poutine a dit espérer que les talibans se comportent de manière «civilisée» en Afghanistan afin que les autres pays puissent avoir des relations diplomatiques normales avec Kaboul. La Russie dit également être inquiète pour la sécurité des ex-républiques soviétiques d’Asie centrale, limitrophes de l’Afghanistan, et d’y voir émerger de nouveaux groupes djihadistes inspirés des talibans ou soutenu par eux. Le Kremlin veut également éviter un afflux régional de réfugiés ainsi qu’un nouvel essor du trafic d’opium et d’héroïne.

Fin août, la Russie a appelé les Etats-Unis à débloquer les avoirs afghans gelés depuis la prise de pouvoir par les Talibans. Pour Moscou, geler les réserves monétaires de la Banque centrale afghane ne fait qu’empirer les choses et risque de plonger davantage le pays.