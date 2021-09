Covid19 au Bénin: des trafiquants de faux carnets de vaccination annoncés à la CRIET

Gardés à vue depuis quelques jours à la brigade économique et financière (BEF), des auteurs présumés de faux-pass sanitaires sont annoncés ce mercredi 22 Septembre 2021 devant le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Plusieurs personnes interpellées pour trafic de faux carnets de vaccination seront présentés ce mercredi au procureur spécial de la CRIET. Dans le lot, il y a des sages-femmes et des infirmiers. Interpellés et gardés à vue à la brigade économique et financières ils seront auditionnés par le procureur Elomn Mario Mètonou.

Il est reproché à ces personnes, de délivrer de faux pass-sanitaires contre de l’argent à des citoyens qui veulent contourner l’appel du gouvernement à se faire vacciner contre la pandémie de la Covid19. Des dizaines de bénéficiaires de ces faux carnets de vaccination sont également recherchés actuellement par la police républicaine.