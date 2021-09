Covid-19: un roman édifiant pour soutenir les enfants durant la pandémie

La publication de ces deux romans l’ancienne version et la nouvelle est le résultat d’une synergie de travail de 60 structures, œuvrant dans le domaine humanitaire, notamment, l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le MHPSS Collaborative for Children & Families in Adversity.

« Mon héros, c’est toi 2021 : comment les enfants peuvent espérer avec la COVID-19 ! » puise sa source du vécu quotidien des enfants depuis l’avènement de la crise sanitaire.

Le récit – qui s’adresse, notamment, aux 6-11 ans -, retrace le retour d’Ario, un personnage fantastique, qui fait le tour de la planète, en encourageant les enfants à tenir bon en cette période de pandémie, à travers des gestes simples. Ario use de l’état d’esprit de ces innocents face aux affres de la Covid-19, pour les inciter à s’y adapter quoiqu’il advienne.

Toucher le maximum d’enfants possible

Notons que le livre est actuellement disponible en arabe, bengali, chinois, anglais, français, portugais, russe, espagnol et swahili. Son prédécesseur est maintenant disponible dans plus de 140 langues, y compris la langue des signes et le braille, et dans plus de 50 adaptations, en vidéo animée, lecture à haute voix, théâtre, livres d’activités et formats audio.

Les exemples incluent une adaptation pour les Amérindiens, un livre de coloriage pour les enfants en Syrie et une animation développée par une équipe dirigée par Stanford Medicine aux États-Unis.

Vivement que ces oeuvres littéraires, quoique destinées principalement à la couche infantile, puissent profiter à tout le monde. Pendant qu’on y est, le choix de la vaccination doit être de mise pour lutter contre la pandémie de Covid-19, sans oublier, bien entendu, l’application des gestes barrières.