Covid-19: le vaccin Pfizer déjà au Bénin avec plus de 300 mille doses

Annoncé depuis quelques jours, le vaccin Pfizer est désormais au Bénin. Les autorités sanitaires ont réceptionné les premières doses de ce vaccin ce jeudi 23 septembre 2021.

Le Bénin a réceptionné ce jeudi, 332 280 doses du vaccin Pfizer. Le Matinal fait savoir qu’il s’agit d’un don des Etats-Unis. Ces nouvelles doses de vaccin s’ajoutent à celles de Coronavac et de Johnson & Johnson, qui sont actuellement disponibles sur les sites de vaccination.

Le Bénin avait lancé sa campagne de vaccination anti-Covid avec 164 mille doses d’AstraZeneca (actuellement en rupture) et 203 mille doses de Coronavac. Johnson & Johnson est le troisième vaccin réceptionné avec 302 400 doses. Pfizer débarque au moment où le gouvernement béninois mobilise les populations autour de la vaccination.

En ce qui concerne l’efficacité de Pfizer, encore appelé Pfizer BioNTech, l’OMS parle de 95 %. « Le vaccin Pfizer BioNTech contre la Covid-19 a une efficacité de 95 % contre l’infection symptomatique par le SARS-CoV-2. L’OMS a minutieusement évalué la qualité, l’innocuité et l’efficacité du vaccin (Pfizer) et a recommandé son utilisation pour les personnes âgées de plus de 16 ans. », précise l’OMS.