Covid-19: le rétropédalage de Boni Yayi sur l’obligation vaccinale planétaire

L’ancien président du Bénin, Boni Yayi est revenu sur sa proposition de l’obligation vaccinale planétaire contre la Covid-19. Dans une nouvelle publication effectuée ce vendredi 10 septembre 2021, il estime que l’obligation vaccinale peut être une contre-performance dans le cadre de la lutte contre le virus.

L’obligation vaccinale n’est pas la meilleure solution contre la pandémie du Covid-19. C’est ce que pense finalement Boni Yayi, qui avait proposé, il y a quelques heures, que l’OMS prenne une décision pour susciter l’obligation vaccinale planétaire. « Une fois de plus, je retire la proposition de l’obligation vaccinale », a-t-il martelé.

Pour l’ancien président de l’Union Africaine, la Covid-19 est un mal dont la gestion demande des réflexions approfondies. « Sur la base de vos observations et des dispositions en cours dans certains États, je me suis rendu compte que la gestion de cette crise mérite une réflexion plus approfondie », a-t-il écrit.

Mettre en confiance les populations

Boni Yayi pense qu’il faut amener les populations à adhérer volontairement à la vaccination en les mettant en confiance. Il prône pour une communication axée sur le dialogue.

Il est important d’instaurer le dialogue et d’éviter une campagne de communication et de mécanismes susceptibles d’alimenter chez les populations la suspicion de servir de cobaye. Boni Yayi

Il invite l’OMS, les gouvernements et les laboratoires à s’entendre sur les mécanismes de garanties aux candidats à la vaccination.

Pour rappel, dans un post en date du 07 septembre 2021, l’ancien président béninois avait déclaré : « J’en appelle à l’OMS (ou je lance un appel solennel à l’OMS), organisme sanitaire mondial, pour proposer une obligation vaccinale planétaire, validée si besoin par l’ONU, pour une durée d’environ deux ou trois ans, délai nécessaire pour la maîtrise de la pandémie. Cette décision à l’échelle mondiale permettra aux différentes autorités gouvernementales une mise en œuvre plus facile des vaccinations. »