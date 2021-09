Covid-19: le Danemark lève ses restrictions sanitaires, un retour serein à la vie d’avant

C’est un retour serein à la vie d’avant. Ce vendredi, le Danemark a entièrement tourné la page des restrictions visant à lutter contre la pandémie.

Le Danemark est le premier pays européen à lever toutes ses restrictions sanitaires. Plus l’ombre d’un masque ni d’un pass sanitaire, les bureaux ont repris vie et les concerts rassemblent des dizaines de milliers de fans: le Danemark tourne ce vendredi 10 septembre entièrement la page des restrictions visant à lutter contre le Covid-19,

Vendredi 27 août, le ministère de la santé, à Copenhague, a publié un communiqué, dans lequel il annonce la levée des dernières restrictions en place, d’ici au 10 septembre. « Le gouvernement a promis de ne pas maintenir les mesures plus longtemps que nécessaire, et le moment est arrivé », a précisé le ministre de la santé, Magnus Heunicke.

L’information a fait brièvement la « une » de tous les médias danois sur Internet, avant d’être rapidement détrônée par d’autres nouvelles. Un peu comme si la suppression des ultimes restrictions, annoncée deux semaines après la rentrée des classes, était déjà actée. Depuis le 14 août, le port du masque n’était plus obligatoire dans les transports publics, le seul endroit où il était encore exigé. Et le gouvernement avait déjà fait savoir que l’obligation de fournir un passeport sanitaire pour entrer dans un bar ou un restaurant serait levée le 1er septembre.

Samedi, l’organisateur de spectacles orchestre un concert à guichets fermés de 50.000 personnes, une première en Europe toujours plombée par les restrictions. Le 4 septembre déjà, Live Nation avait organisé un premier festival opportunément baptisé “retour à la vie”, qui avait rassemblé 15.000 personnes à Copenhague.

73% des Danois complètement vaccinés

“Notre objectif, c’est la libre circulation (…), ce qui va donc se passer c’est que le virus aussi va circuler et qu’il va trouver ceux qui ne sont pas vaccinés”, a prévenu à l’AFP l’épidémiologiste Lone Simonsen, professeur à l’Université de Roskilde. “Si le virus n’est plus une menace pour la société, c’est uniquement grâce au vaccin”, a insisté Lone Simonsen.

Le Danemark n’a pas eu de mal à convaincre sa population des bénéfices de la vaccination. Résultat: 73% des 5,8 millions de Danois sont aujourd’hui complètement vaccinés, et 96% des 65 ans et plus. Avec autour de 500 nouveaux cas quotidiens et un taux de reproduction du virus de 0,7, les autorités danoises estiment que l’épidémie est sous contrôle, même si ce retour à la vie d’avant doit être couplé au strict respect des mesures d’hygiène et de l’isolement des malades.

“Le quotidien redevient en gros le même, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de danger à l’horizon”, a souligné ce vendredi matin le ministre de la Santé Magnus Heunicke. “Si l’on regarde ces derniers 18 mois, le virus a muté plusieurs fois, donc je ne peux rien garantir (…) Mais avec tant de gens vaccinés, nous sommes dans une bonne position”, a-t-il fait savoir au micro de la télévision TV2.