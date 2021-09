Covid-19: la Corée du Nord refuse les vaccins chinois « Sinovac » de l’initiative COVAX

La Corée du Nord a refusé les vaccins contre la COVID-19 que le mécanisme international de solidarité COVAX lui avait proposés. Selon l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, le pays communiste a alors affirmé que ces flacons devaient être envoyés dans les pays gravement touchés.

La Corée du Nord a refusé quelque trois millions de doses de vaccin chinois contre la Covid-19, proposant qu’elles soient offertes à des pays qui soient davantage dans le besoin, a indiqué jeudi 2 septembre l’Unicef. Pyongyang semble chercher à s’assurer des vaccins russes, a analysé l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale (INSS).

Le Nord semble aussi réticent à recevoir les vaccins fabriqués en Chine alors qu’il ne fait pas confiance à leur efficacité et leur innocuité, selon l’institut rattaché au Service national du renseignement (NIS). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance du vaccin (GAVI) ont annoncé que COVAX avait informé Pyongyang le mois dernier d’une attribution de quelque 2 970 000 doses du vaccin chinois et qu’il attendait sa réponse. Le régime de Kim Jong-un aurait donc rejeté son offre.

Le ministère nord-coréen de la Santé nous a «fait savoir que les 2,97 millions de doses de Sinovac offertes à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) par Covax pourraient être envoyées vers des pays gravement touchés, compte tenu de l’offre mondiale limitée de vaccins Covid-19 et de la recrudescence récurrente dans certains pays», a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’Unicef. Pyongyang «continuera à communiquer» avec Covax «pour recevoir les vaccins Covid-19 dans les mois à venir».

En juillet, un groupe de réflexion sud-coréen affilié à l’agence d’espionnage du pays avait affirmé que Pyongyang a rejeté des vaccins AstraZeneca proposés via le Covax, invoquant notamment des inquiétudes quant à ses effets secondaires. L’institut pour la stratégie de sécurité nationale avait ajouté que Pyongyang n’avait pas une chaîne du froid suffisamment développée pour stocker les vaccins Pfizer et Moderna.