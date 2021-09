Covid-19: Joe Biden rend la vaccination obligatoire pour les agents de la fonction publique

Joe Biden a signé un décret obligeant les quelque 4 millions d’employés fédéraux à se faire vacciner, sans possibilité désormais d’y échapper en se faisant tester régulièrement.

Dans le cadre de son nouveau plan de lutte contre le Covid, Joe Biden a signé un décret obligeant les fonctionnaires de l’exécutif à se faire vacciner, sans possibilité de recourir à des tests réguliers, sous peine de sanctions disciplinaires. Sont également concernés les salariés de sous-traitants d’agences fédérales, le personnel de maisons de retraite recevant des subventions fédérales (17 millions) et les écoles placées sous le contrôle fédéral (écoles militaires ou tribales).

Pour le secteur privé, le ministère du Travail va instaurer l’obligation de se faire vacciner ou d’effectuer un test de dépistage hebdomadaire pour les employés des entreprises de plus de 100 salariés, soit plus de 80 millions de personnes.

The pandemic of the unvaccinated is a tragedy that is preventable. People are dying and will die from COVID-19 who don't have to.



If you haven't gotten vaccinated, do it now. It could save your life and the lives of those you love.