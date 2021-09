Covid-19 en Martinique: insultes et menaces à l’encontre des renforts soignants venus de la métropole

Des soignants, venus en renfort aux hôpitaux de Martinique pour les aider à faire face à la vague de contaminations de la Covid-19, ont été pris à parti, jeudi 10 septembre, dès leur descente d’avion à l’aéroport de Fort-de-France.

Ils sont venus donner un coup de main. Mais à peine, sont-ils descendus d’avion qu’ils sont face à des huées, mélangées à des insultes et des menaces. C’est ce dont a fait l’objet la cinquantaine de soignants, arrivée en renfort dans les Antilles, ce jeudi 9 septembre, depuis la métropole, afin d’aider les hôpitaux à faire face aux flux de malades atteints de la Covid-19.

À peine arrivés à l’aéroport Aimé Césaire, en début de soirée, les soignants ont été « hués, insultés et menacés » par des manifestants, rapportent les médias locaux. « Vous n’êtes pas les bienvenus », « assassins », « vous êtes des variants vaccinés », hurle une femme dans la vidéo enregistrée par une chaîne locale, qui évoque une vingtaine de militants anti-vaccin, dont certains sont connus en Martinique.

Face à la violence de ces injures acerbes, les soignants sont toutefois restés calmes, continuant de sortir de l’aéroport de la capitale. Et pour cause, ce n’est pas la première fois que le personnel hospitalier est la cible de tels propos. La semaine dernière, un collectif de médecins et scientifiques, connu pour sa lutte contre la désinformation, a dénoncé les insultes et menaces subies depuis belles lurettes.

Cette séquence a heurté l’Agence régionale sanitaire et la préfecture de Martinique, qui ont vite fait de s’exprimer sur le sujet. À la faveur d’un communiqué conjoint, elles ont condamné « avec fermeté l’attitude et les propos tenus par ces individus », notant qu’ils ne « reflètent pas la qualité de l’accueil réservé par la population martiniquaise à ces renforts ». Sur cette île, où plus de 1200 renforts sont arrivés durant l’été pour faire face à la vague provoquée par le variant Delta, cette aide est synonyme de « la solidarité nationale », ont tenu à rappeler la préfecture et l’ARS.