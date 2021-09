Covid-19 en France: le pass sanitaire élargi aux adolescents

À compter de ce jour, jeudi 30 septembre 2021, le pass sanitaire, déjà en vigueur en France depuis quelque deux mois, prend également en compte les 12-17 ans. Comme leurs aînés, les adolescents vont devoir désormais valider un code QR pour pouvoir accéder à certaines activités.

C’est maintenant fini, le temps où les adolescents pouvaient aller et venir sans craindre une restriction à certains espaces, comme le cinéma, le piscine, les restaurants, les magasins, etc. Depuis ce jour, 30 septembre, sur tout le territoire français, ils doivent montrer une preuve négative à la Covid-19 pour franchir certaines portes, comme c’était déjà le cas pour les plus vieux.

Le code QR, le seul sésame

Le code QR atteste de l’effectivité de la vaccination ou d’un test négatif de moins de 72 heures ou encore de la contraction de la maladie dans les six derniers mois, preuve que le sujet est immunisé contre la Covid-19.

Alors que certains approuvent la mesure, seule façon, selon eux, de limiter la propagation de la pandémie, d’autres, au contraire, crient au scandale et appellent les pouvoirs publics à revoir leur copie. La question que la masse se pose, c’est de savoir jusqu’à quelle date cette mesure va aller. Tout compte fait, le pouvoir en place reste droit dans ses bottes, et compte sur cette stratégie pour amener les récalcitrants à se mettre aux pas, quitte à se mettre à dos, les antivax et les adeptes des théories complotistes.

Il faut reconnaître qu’en France, depuis août dernier, la pandémie semble perdre du terrain. Toutefois, un projet de loi est en cours de préparation pour la prorogation de la mesure au-delà du 15 novembre, selon les médias français.