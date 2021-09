Covid-19: cette carte retrace au quotidien l’évolution de la pandémie en Afrique

Pendant la deuxième moitié de juillet, la « troisième vague » de Covid-19 a commencé à ralentir en Afrique du Sud, mais reste virulente dans une vingtaine d’autres pays. La vaccination, quant à elle, suit son cours. Les pays riches ont promis de livrer d’importantes quantités de doses d’ici à la fin de l’année, mais le scepticisme et la réticence aux vaccins restent élevés dans beaucoup de régions.

Une « légère embellie »

Une « légère embellie ». C’est en ces termes que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait analysé, le 22 juillet, les derniers chiffres disponibles, qui montrent, sur le plan continental, un début de ralentissement de la « troisième vague », qui touche l’Afrique depuis juin.

Cependant, c’est une bonne nouvelle à prendre avec des pincettes, car elle est quasiment et totalement basée sur l’amélioration de la situation en Afrique du Sud, pays qui représente, à lui seul, 37 % des nouveaux cas.

Ces pays africains, où la situation sanitaire est très préoccupante

Dans bon nombre d’autres pays du sud et de l’est du continent, ainsi qu’en Tunisie, les taux de contamination montent en flèche, et ceci à un rythme jamais observé auparavant, c’est-à-dire, lors des deux vagues précédentes. Ceci n’est que le résultat de la circulation du fameux variant Delta, maintenant détecté dans 26 pays.

Botswana, RDC, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Rwanda, Ouganda, Zambie et Zimbabwe comptent parmi les pays les plus préoccupants en ce mois de juillet, et le nombre de nouveaux cas, enregistrés au 18 juillet, établit un nouveau record : 282 000 en une semaine.

Parallèlement, on assiste à une rapide flambée du nombre de guérisons, ce qui correspond aux prévisions des spécialistes : les nouveaux variants provoquent des augmentations plus brutales et rapides, mais aussi une diminution qui se produit vite. C’est une mauvaise nouvelle à prendre en considération, car, par rapport à des vagues de contamination plus étalées dans le temps, le risque de voir les structures de soin submergées, devient plus élevé.

Mise à jour au quotidien, cette carte évolutive retrace un panorama en temps réel de l’état d’avancement de la pandémie. Trois paramètres sont à prendre en compte : le nombre de décès, le nombre total de cas déclarés depuis le début de l’épidémie, et le nombre de guérisons répertoriées. Notons que, pour consulter le détail de ces informations par pays, il suffit de pointer le curseur sur la carte.

La couleur de la carte est graduée, selon le nombre de décès. Plus la couleur est sombre, plus il y a flambée de cas. Cliquez sur le lien suivant pour consulter la carte :

Nombre de cas de coronavirus en Afrique par pays

