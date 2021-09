Covid-19: ces fake news font un carton sur Internet

Infertilité, luciférase, etc., des experts ont recensé plus de 500 sites d’actualités, qui distillent de fausses informations sur la pandémie de la Covid-19. Et, aussi inimaginable que cela puisse paraître, ce sont ces plateformes qui génèrent le plus de trafic. C’est surréaliste !

Selon des médias internationaux, des experts de NewsGuard ont analysé des sites parmi les plus fréquentés dans cinq pays: les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie. Sur ces 6.730 sites, 519 ont publié de fausses informations sur la Covid-19. «Ce qui signifie que plus de 7% de tous les sites d’actualité les plus populaires publient ces contenus dangereux», explique la start-up américaine, cofondée par Gordon Crovitz, un ancien éditeur du «Wall Street Journal» et qui s’est spécialisée dans la vérification de la crédibilité des sites d’information et d’actualités.

Ces fausses informations portent, entre autres, sur le vaccin anti-Covid, «trompant les familles, souvent via de fausses allégations aux conséquences potentiellement mortelles», selon le rapport publié, 8 septembre 2021. Problème, ces sites, «faisant la promotion de faux traitements et relayant de fausses allégations sur les dangers des vaccins génèrent souvent beaucoup plus de trafic que les sites globalement fiables». NewsGuard cite, par exemple, un site contrôlé par l’activiste antivax, Robert F. Kennedy Jr, qui a suscité plus d’engagement (likes, partages, commentaires) sur les 90 derniers jours que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis ou que les Instituts américains de la santé.

Les grands mythes autour du vaccin

Les analystes ont recensé 50 mythes principaux qui circulent sur ces sites et sur les réseaux sociaux et en font ressortir 05 : 1) Les vaccins à ARNm modifient l’ADN humain ; 2) Les vaccins ont rendu infertiles 97% de ceux qui l’ont reçu ; 3) Ils sont responsables de l’augmentation des nouveaux variants du virus ; 4) Des compagnies aériennes ont déconseillé aux vaccinés de prendre l’avion pour éviter des caillots sanguins ; 5) Les vaccins contiennent de la luciférase, nommée d’après Lucifer.

Et cette désinformation a des conséquences: «Elle a contribué à accroître la méfiance envers la science et les institutions depuis un an et demi, rendant plus difficile et dangereuse la lutte contre la Covid-19», souligne Andy Pattison de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), rapporté par les médias internationaux. Selon lui, révéler ces sources de désinformation en ligne permet à l’OMS et à la communauté numérique d’enrayer l’action des pourvoyeurs d’infox.