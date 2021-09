Covid-19 au Bénin: suspension des manifestations à caractère religieux

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le Bénin réactive les mesures restrictives prises au début de la crise sanitaire. Les confessions religieuses n’ont pas été épargnées par ces mesures dont l’objectif, selon le gouvernement, est de réduire la vitesse de propagation du virus.

Plus d’événements et manifestations à caractère religieux, jusqu’à nouvel ordre. La mesure s’inscrit dans le cadre des nombreuses dispositions prises contre la propagation de la Covid-19. Le secteur religieux n’est pas le seul concerné par la suspension de manifestations.

Les acteurs culturels et sportifs feront également les frais de la recrudescence des cas de Covid-19. Ainsi, les événements à caractère culturel, festif et sportif sont désormais interdits. Toutefois, les compétitions internationales peuvent se tenir à huis clos, avec le passe sanitaire pour les sportifs et leur staff.

Il faut rappeler qu’aux premières heures de la pandémie, le gouvernement, après quelques semaines d’hésitations, avait ordonné la fermeture des lieux de culte. Ces lieux ont été rouverts avec l’exigence du respect des gestes barrières.