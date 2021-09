Covid-19 au Bénin: le gouvernement autorise, sous conditions, les cérémonies d’inhumation

Nonobstant les meures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les cérémonies d’inhumation peuvent se tenir, mais plus comme avant. Le gouvernement a fixé deux conditions pour l’autorisation desdites cérémonies.

Désormais, les cérémonies d’inhumation doivent être faites sous conditions. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, ces cérémonies ne doivent pas connaître des rassemblements excédant cinquante (50) personnes. Les participants aux cérémonies sont contraints au respect de la distanciation sociale d’au moins un (1) mètre entre elles.

De façon générale, le gouvernement a interdit le rassemblement de plus de 50 personnes et les manifestations festives dans les endroits publics. En ce qui concerne le transport, les autorités exigent la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (3) au maximum. Les discothèques et structures assimilées sont aussi sommés de fermer leurs portes.