Covid-19 au Bénin: le bilan s’alourdit, 135 décès et 16 946 cas confirmés

Le bilan de l’évolution de la Covid-19 au Bénin est actualisé ce dimanche 05 septembre 2021. Selon les chiffres publiés, le nombre de décès et cas confirmés sont en progression rapide.

Le Bénin compte désormais 135 décès liés à la Covid-19. Le tableau sanitaire affiche un total de 16 946 cas confirmés, 4 921 patients sous traitement et 11 890 déclarés guéris. Comparativement au bilan du mercredi dernier, où le gouvernement avait annoncé 15 932 cas confirmés et 131 décès, il y a donc eu 5 nouveaux décès et plus de 1000 nouveaux cas confirmés.

Les chiffres sont en hausse et poussent le gouvernement à réactiver plusieurs mesures restrictives mises en veilleuse. Les mesures instituées au début de l’avènement de la pandémie sont de nouveau en vigueur. Il s’agit entre autres du port obligatoire de masque, lavage des mains, respect de la distanciation sociale, interdiction des grands regroupements. Les autorités misent également sur la vaccination pour venir à bout du virus.