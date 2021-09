Covid-19 au Bénin: important message du gouvernement aux parents des personnes décédées

Le ministre de la Santé invite les parents des personnes décédées du Covid-19 à faire diligence pour remplir les formalités préalables à l’inhumation. Benjamin Hounkpatin a également rappellé l’une des principales directives sanitaires à suivre dans le cadre de l’enterrement des concernés.

Les parents des personnes décédées du Covid-19 dans les centres de prise en charge et qui ont été déjà informé, sont attendus dans les plus brefs délais pour remplir les formalités pour remplir les formalités d’usage. Selon le ministre de la Santé, ces formalités sont nécessaires pour une « inhumation digne et sécurisé des défunts« .

Le Professeur Benjamin Hounkpatin rappelle à l’attention des parents éplorées que selon les directives sanitaires, « la dépouille d’une personne décédée du Covid-19 ne devrait séjourner plus de 24 heures dans un centre de prise en charge ». Il faut souligner qu’à la date du 29 août 2021, le Bénin compte 131 décès liés à la Covid-19.

Face à la recrudescence des cas positifs et des décès, le gouvernement a réactivé plusieurs mesures « anti-covid ». Il s’agit entre autres : du port obligatoire de masque, interdiction des grands rassemblements, lavage des mains et respect de la distanciation sociale. Les autorités sanitaires invitent également les populations à se faire vacciner contre le virus.