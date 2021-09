Covid-19 au Bénin: Benjamin Hounkpatin meurtri par le décès de 4 femmes enceintes à Allada

Face à la presse ce jeudi, le ministre de la Santé a partagé une douloureuse expérience vécue au centre de traitement Covid d’Allada. Le Professeur Benjamin Hounkpatin dit avoir vécu en direct, le décès de quatre (04) femmes enceintes, toutes emportées par la Covid-19.

La grossesse est un facteur qui expose les femmes aux formes graves de la Covid-19. Pour preuve, le ministre Benjamin Hounkpatin évoque la mort de quatre femmes enceintes en quelques jours au centre de traitement d’Allada. « J’ai eu l’amertume de vivre en direct à Allada, en moins d’une dizaine de jours, la mort de quatre femmes enceintes », a-t-il déclaré tout triste.

La grossesse constitue un facteur qui fragilise, qui expose un peu plus la femme à développer des complications liées à la Covid. Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé

Pour le ministre, la meilleure manière pour les femmes enceintes et nourrices de se protéger, c’est la vaccination. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, Benjamin Hounkpatin a fait savoir que la vaccination anti-Covid n’est nullement déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrices. « Il n’y a pas de contre-indication à ce que les femmes enceintes et les femmes allaitantes soient vaccinées », a-t-il martelé.