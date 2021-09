Covid-19 au Bénin: 8 nouveaux décès enregistrés (154 au total)

Le nombre de décès liés à la Covid-19 passe à 154 au Bénin. Le nouveau bilan disponible sur l’évolution de la pandémie montre également une augmentation du nombre de cas confirmés.

Le Bénin compte désormais 154 décès de la Covid-19 et 23 255 cas confirmés. Le bilan à la date du 21 septembre 2021 fait état de 20 930 personnes guéries et plus de 2000 patients sous traitements dans les différents centres de prise en charge.

Pour limiter la propagation du virus, les autorités sanitaires sont actuellement concentrées sur la campagne de vaccination. Selon le ministre de la Santé, la vaccination répond efficacement à la prévention contre le virus. Depuis Avril 2021, plus de 170 doses ont été déjà administrées au Bénin.

Par ailleurs, le gouvernement a pris de nombreuses mesures restrictives toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les discothèques et structures assimilées sont fermées depuis quelques semaines, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et bien d’autres mesures.