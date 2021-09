Coutumier des dérapages verbaux, Zlatan Ibrahimovic dégaine Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Connu pour ses high kick et ses coups de sang, Ibrahimovic s’est encore fait remarquer par une frasque. L’attaquant suédois qui a toujours eu des relations conflictuelles avec la presse a, une nouvelle fois, dégainé en se comparant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Ce samedi, dans un long entretien accordé à France Football, la légende du football, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain, sa concurrence avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais également sur sa peur de la retraite. « Vous pensez que j’aurais été un meilleur joueur si je l’avais gagnée ? Si je l’avais gagné, ça aurait été merveilleux. Je ne l’ai pas remportée mais ça ne fait pas de moi un moins bon joueur. C’est comme les mecs qui me disent : ‘Zlatan, tu n’as pas gagné la Coupe du monde, t’es pas un bon joueur’. C’est plus simple de gagner la Coupe du monde quand t’es français plutôt que suédois ». a déclaré sa majesté Zlatan Ibrahimovic.

« Après, pour revenir à la Ligue des champions, plus tu attends, plus c’est agréable de la gagner, non ? J’ai encore des objectifs. Je veux la gagner. En club, j’ai tout gagné à part la Ligue des champions. Mais je ne me plains pas car j’ai fait plus que beaucoup d’autres. Je suis heureux ».

« Je n’ai rien de moins que Messi et Ronaldo »

Au cours de cette interview, le Suédois a tenu à mettre les choses au clair au sujet de sa concurrence avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, considéré par beaucoup comme les meilleurs joueurs du monde. « Messi et Ronaldo ? Si vous parlez de qualités intrinsèques, je n’ai rien de moins qu’eux. Si vous regardez les trophées, oui, je n’ai pas gagné la Ligue des Champions… Mais je ne sais pas comment vous calculez les choses. Je ne suis pas obsédé par ça. Car quand tu fais de bonnes choses collectivement, l’individuel suit. L’individuel ne peut pas être bon si le collectif n’est pas bon. »

Une nouvelle fois, l’ego du Suédois a vite repris le dessus dans cet échange : « Au fond de moi, je pense que je suis le meilleur au monde. «