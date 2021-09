Coups d’Etat en Afrique: Alassane Ouattara donne une leçon de la bonne gouvernance à ses collègues présidents

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président ivoirien, Alassane Ouattara, s’est préoccupé de la succession des coups d’Etat en Afrique. Pour le patron du RHDP, les dirigeants africains doivent inéluctablement tenir compte des réalités et de l’évolution de leurs pays, ainsi que du développement équilibré de l’ensemble du territoire national.

L’Afrique et les coups d’Etat, c’est une histoire d’amour. Continent le plus régressé en terme du développement, l’Afrique a essuyé plus d’une centaine de coups d’Etat depuis la nuit des temps. Le cas du Mali et de la Guinée entre 2020 et 2021 ont encore relancé les débats, notamment au sein de la CEDEAO qui a connu 3 coups d’Etat en l’espace d’une année. Si la presse en fait depuis, son choux gras, certains dirigeants africains au plus haut niveau, s’interrogent également. C’est le cas du président ivoirien, Alassane Ouattara, qui s’est plait au micro de Jeune Afrique, à prodiguer des conseils à ses collègues africains.

Agé de 79 ans, Alassane Ouattara qui est dans son troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire, estime qu’une « mauvaise gouvernance peut entraîner l’intervention des militaires ». « Ceux qui sont au pouvoir doivent mieux tenir compte de la réalité, de l’évolution des pays », conseille-t-il, alors même que sa gestion est fortement décriée dans son propre pays.

Jugeant « inacceptable », la prise du pouvoir par les militaires, Ouattara suggère à ses collègues dirigeants de faire l’autocritique de leur gouvernance, et de « mieux tenir compte de la réalité, de l’évolution de leur pays et de toutes les couches sociales, notamment de la jeunesse, ainsi que du développement équilibré de l’ensemble du territoire national », pour éviter d’éventuel coups de force militaire.