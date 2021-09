Coupe de la Confédération: les Buffles du Borgou déjà éliminés… les 16 affiches du deuxième tour préliminaire

Avec les rencontres du weekend dernier, qui ont notamment connu l’élimination des Buffles du Borgou, battus par l’ASFAR (3-1, 0-0), toutes les équipes qualifiées pour le second préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF sont connues.

Avec la fin des matchs retour du premier tour préliminaire disputés le weekend dernier, on connait désormais tous les clubs qualifiés pour le second tour. Dix-neufs équipes ont en effet validé leur ticket pour ce tour auquel va s’ajouter les 13 meilleurs clubs du continent, exemptés du premier tour.

Tombeurs du club béninois des Buffles du Borgou (3-1, 0-0), les Marocains de l’ASFAR vont lancer les hostilités face à la JS Kabylie. Un duel qui promet entre les frères ennemis du Maghreb. L’autre club marocain, la RS Berkane, sacré en 2020, sera aux prises avec les Tunisiens de l’US Ben Guerdane.

Les Congolais de Vita Club, vont tenter d’en découdre avec les Sud-Africains de Marumo Gallants FC, tandis que le derby d’Afrique de l’Ouest entre Diambars (Sénégal) et Enyimba (Nigeria) vaudra le détour. Les matchs aller auront lieu les 15, 16 et 17 octobre et la phase retour se disputera du 22 au 24 octobre. Les 16 vainqueurs de ce second tour se mesureront en barrage aux reversés de la Ligue des champions.

Le programme du second tour préliminaire

US Ben Guerdane (Tunisie) – RS Berkane (Maroc)

AS FAR Rabat (Maroc) – JS Kabylie (Algérie)

Diambars FC (Sénégal) – Enyimba FC (Nigeria)

Bayelsa United (Nigeria) – CS Sfaxien (Tunisie)

ASAC Concorde (Mauritanie) – JS Saoura (Algérie)

AZAM FC (Tanzanie) – Pyramids FC (Égypte)

URA FC (Ouganda) – Al Masry (Égypte)

Al Ahly Merowa (Soudan) – Gor Mahia FC (Kenya)

Marumo Gallants FC (Afrique du Sud) – AS Vita Club (RD Congo)

Orapa United (Botswana) – Coton Sport Garoua (Cameroun)

Diables noirs (Congo-Brazzaville) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Red Arrows FC (Zambie) – Primeiro de Agosto (Angola)

AS Kigali (Rwanda) – DC Motema Pembe (RD Congo)

Binga FC (Mali) – ASFA Yennenga (Burkina Faso)

Biashara United Mara (Tanzanie) – Al Ahli Tripoli (Libye)

CFFA (Madagascar) – GD Interclube (Angola)