Coup dur pour le PSG: Di Maria privé de Ligue des champions

L’UEFA a suspendu Angel Di Maria, des trois premiers matchs du PSG en Ligue des champions, cette saison, pour son expulsion lors de la rencontre Manchester City-PSG du 4 mai dernier, en demi-finale retour de C1.

Coup dur pour le PSG qui sera privé de son joueur, Angel Di Maria, pour les trois premiers matchs des Parisiens en Ligue des champions, cette saison. L’international argentin a été sanctionné par l’UEFA pour son expulsion lors du Manchester City-PSG du 4 mai dernier en demi-finale retour de Ligue de la dernière C1. La sanction était tombée depuis le 8 juin dernier, mais c’est seulement hier soir qu’elle est rendue publique, grâce à l’excellent site CulturePSG.

Auteur d’un vilain tacle sur Fernandinho, l’Argentin avait été expulsé direct, abandonnant ainsi ses coéquipiers à dix, qui avaient finalement perdu la rencontre sur le score de 2-0, alors que ces derniers s’étaient déjà inclinés une semaine plutôt au Parc des Princes (1-2).

Angel Di Maria va donc manquer le déplacement du PSG à Bruges (15 septembre) et les réceptions de Manchester City (28 septembre) et Leipzig (19 octobre). Une mauvaise nouvelle pour les Rouges et Bleus, dont l’objectif principal pour cette saison est de remporter enfin la Coupe aux grandes oreilles.

A noter que l’UEFA a aussi infligé une amende de 51 000 euros au PSG, suite à son match face à Manchester City : 16 000 euros pour « conduite inappropriée de l’équipe » et 35 000 euros pour avoir été « responsable du retard du coup d’envoi« .