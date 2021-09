Coup d’Etat en Guinée: Mamady Doumbouya répond aux réactions de la communauté internationale

Face aux diverses réactions de la communauté internationale qui se montre perplexe, quant au sort de la Guinée qui est désormais aux mains des putschistes, le Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya a réagi et rassuré le peuple guinéen et ses partenaires que toutes ses actions seront menées dans l’intérêt de la nation guinéenne.

«La situation est sous contrôle, le travail continue. On a beaucoup de choses à faire donc nous allons éviter de parler beaucoup et de travailler plus maintenant. Il est important pour nous les militaires de prendre nos responsabilités face au peuple de Guinée qui attend beaucoup de nous », a déclaré Mamady Doumbouya.

« Tout ce que nous allons entreprendre sera dans l’intérêt de la nation. A la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble les bases d’une nouvelle heure, en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique. C’est une volonté du CNRD.», a-t-il rassuré.

La déclaration du patron de la junte fait suite à la condamnation tous azimuts du coup d’Etat militaire par la communauté internationale. De l’Union africaine à la CEDEAO, en passant par les Etats-Unis, la France et la Russie, la libération immédiate d’Alpha Condé est exigée avec un ton ferme. Mercredi, la CEDEAO a durci le ton en suspendant jusqu’à nouvel ordre, la Guinée, de ses instances.