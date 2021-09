Coup d’Etat en Guinée: l’opposition savoure l’éviction d’Alpha Condé

Réélu en novembre dernier pour un troisième mandat à la tête de la Guinée, Alpha Condé a été éjecté du pouvoir dimanche dernier, renversé par un coup d’Etat. Une éviction saluée par l’opposition guinéenne qui se dit prêt à travailler avec la junte au pouvoir.

Il n’aura même pas bouclé un an de son troisième mandat très contesté. Alpha Condé a été déchu de son poste de président de la Guinée, évincé dimanche par un coup d’Etat mené par l’unité des forces spéciales conduite par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Les putschistes guinéens ont justifié leur acte par, entre autres, la corruption et la pauvreté endémique qui gangrènent le pays ainsi que la violation des lois démocratiques de la Guinée.

Un changement d’ordre constitutionnel qui n’est pas pour déplaire à la classe politique guinéenne. Une large majorité approuve même l’acte posé par les militaires et le nouvel homme fort du pays. Lundi, le chef de l’opposition, Cellou Diallo, a tenu une conférence de presse pour manifester sa volonté de travailler avec la junte.

« Le CNRD (Comité National de Rassemblement et de Développement) peut compter sur le soutien de l’ANAD dans l’effort de construire une démocratie apaisée dans notre pays. C’est l’occasion de rendre hommage à tous les Guinéens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature, et d’honorer la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour l’avènement du 5 septembre 2021 (date du coup d’État) »), a déclaré Cellou Dalein Diallo, chef de l’Alliance nationale pour le changement et la démocratie ( UNE PUB).

Un retour à un régime militaire en Guinée?

Cependant, cette prise de pouvoir par la force inquiète l’opinion publique ouest-africaine qui s’interroge sur les motivations des nouveaux dirigeants de la Guinée. L’armée n’a jusqu’ici fait qu’une courte déclaration pour informer que les gouverneurs régionaux seront remplacés par commandants militaires. Des signes annonciateurs d’un retour de la Guinée à un régime militaire, selon les observateurs.

« Si cette situation perdure, l’armée peut revenir au pouvoir, car tout était déjà prévu. Pensez-y, nous avons un pays où un professeur (Alpha Condé) arrive au pouvoir, et on nous dit qu’il est professeur de droit, donc il y avait un espoir en Guinée que nous vivions une première passation de pouvoir en République de Guinée. Mais malheureusement, le professeur a été trompé par son entourage et finalement, il est tombé dans son propre piège », pense François Kolié, un militant.