Coup d’Etat en Guinée: l’opposant Cellou Dalein Diallo tacle la CEDEAO, UA et cie

Cellou Dalein Diallo, Principal opposant du désormais ancien président Alpha Condé, s’est confié à un média pour la première fois, après le coup d’Etat survenu le dimanche 5 septembre 2021. Dans une interview accordée à RFI, il dit être soulagé par la chute d’Alpha Condé mais, à la fois inquiet.

Le président de l’alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD), Cellou Dalein Diallo, n’a pas été arreté. Il est libre de ses mouvements contrairement à certaines informations qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Principal opposant du président déchu, Cellou Dalein Diallo a passé au peigne fin, certaines questions liées à la situation politique actuelle de la Guinée dans une interview accordée à RFI.

Interrogé, sur la réaction de la communauté internationale qui condamne le coup d’Etat, Cellou Dalein Diallo, en a profité pour tacler la CEDEAO, l’Union Africaine et cie. » Je pense que c’est des réactions pour la forme dans la mesure où, au niveau de la CEDEAO et de l’Union Africaine, on ne les avait pas vus ni entendus lorsqu’on abattait comme des lapins, des manifestants contre le 3e mandat », a-t-il déclaré.

Sur le coup d’Etat du 5 septembre qui acte le départ brutal et humiliant d’Alpha Condé de son fauteuil présidentiel après plus de 10 ans passés au pouvoir, l’opposant guinéen dit être soulagé et à la fois inquiet. « Je suis soulagé et en même temps inquiet. Soulagé parce que l’armée nous a débarrassé d’une dictature. Alpha Condé s’est emparé du pouvoir en modifiant la constitution et c’est un hold-up électoral qu’il a opéré le 18 octobre dernier si bien qu’il n’y avait plus d’issue. Inquiet parce que d’habitude, lorsque les militaires viennent au pouvoir, ils y restent plus longtemps que prévu », explique Cellou Dalein Diallo.

Absence de calendrier électoral

Prenant le pouvoir, la junte militaire n’a fait mention d’ aucun calendrier électoral dans sa déclaration lue à la télévision publique. L’absence d’une telle déclaration inquiète Cellou Dalein Diallo. « C’est vrai que l’exposé des motifs du coup de force était pertinent. Ils(les putschistes) ont touché tous les griefs qu’on a souvent dénoncés contre la gouvernance d’Alpha Condé, mais pour l’instant, ils n’ont pas décliné d’agenda en terme de calendrier, en terme de temps d’organisation des élections et la mise en place des institutions légitimes dans l’organisation des élections transparentes et crédibles, mais je pense qu’ils ne tarderont pas à le faire », a-t-il déclaré.