Coup d’État en Guinée: l’ONU et l’UA demandent « la libération immédiate » de Alpha Condé

Ce dimanche 05 septembre 2021, les forces Spéciales de l’armée guinéenne ont sifflé la fin du règne du président Alpha Condé. Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé avoir capturé le chef de l’Etat Alpha Condé et « dissoudre » les institutions. Le président en exercice de l’Union Africaine et de son président de commission ont fermement condamné ce « coup de force » et appelé à la « la libération immédiate » de Alpha Condé.

Ce dimanche 5 septembre 2021, des tirs nourris d’armes automatiques retentissaient dans le centre de Conakry, capitale de la Guinée. L’attaque a été menée par les hommes des forces spéciales de Guinée, une unité mis en place par le président Condé lui-même et qui est dirigée par le lieutenant-colonel Doumbouya. Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé avoir capturé le chef de l’Etat Alpha Condé et « dissoudre » les institutions, mais une grande confusion règne à Conakry sur qui est maître de la situation.

A travers un communiqué « le Président en exercice de l’Union africaine S.E. Félix Tshisekedi et le Président de la commission de l’Union africaine S.E. Moussa Faki Mahamat » ont condamné « cette prise de pouvoir par la force » et demandé « la libération immédiate du Président Alpha Conde ». « Ils invitent le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine à se réunir d’urgence pour examiner la nouvelle situation en Guinée et pour prendre les mesures appropriées aux circonstances. »

https://twitter.com/AfricanUnion/status/1434586696817991682?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1434586696817991682%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.guinee7.com%2Fcoup-de-force-en-guinee-lua-condamne-et-demande-la-liberation-immediate-dalpha-conde%2F

Le secrétaire général de l’ONU, Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, a fermement condamné dimanche dans un tweet toute prise de pouvoir en Guinée par la force du fusil . Dans son message, le chef de l’ONU appelle également à la libération immédiate du président Alpha Condé , en précisant suivre la situation dans le pays de très près .

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.