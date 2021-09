Coup d’Etat en Guinée: les putschistes annoncent la dissolution du parlement et de la Constitution

Les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé ce dimanche 5 août 2021, ont décidé de la dissolution du parlement et de la fermeture des frontières de la Guinée.

« Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l’instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l’irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l’administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ont mené l’armée républicaine de la Guinée, à travers le comité national du Rassemblement et du Développement à prendre ses responsabilité vis-à-vis du peuple souverain de la Guinée et dans sa totalité », a déclaré le responsable des putschistes, le Colonel Mamady Doumbouya, un Malinké originaire de la région de Kankan.

Dans la déclaration lue par le Colonel Mamady Doumbouya, il a été décidé de la dissolution de la constitution, des institutions et de la fermeture des frontières du pays. « Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de dissoudre la constitution en vigueur, les institutions, le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes« . Ils disent vouloir se concentrer sur le développement et ne pas reprendre les erreurs du passé.

Alpha Condé est en ce moment entre les mains des éléments du Groupement des Forces Spéciales de #Guinée.#Kibaro pic.twitter.com/OXyrtAoOZv — Pàppa Ismaayla Jeŋ (@aliamsi) September 5, 2021

Le coup d’Etat a été menée par les éléments du Groupement des forces spéciales (GPS), une unité d’élite de l’armée aussi bien entrainée qu’équipée. Les présumés putschistes sont conduits par le Colonel Mamady Doumbouya, un Malinké originaire de la région de Kankan. Ancien légionnaire de l’armée française, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête de ce corps créé en 2018.