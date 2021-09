Coup d’Etat en Guinée : la CEDEAO decide de nouvelle sanctions lourdes contre la junte

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a décidé ce jeudi, de nouvelles sanctions lourdes contre la junte au pouvoir, lors de son sommet extraordinaire, tenu à Accra, sur la situation politique de la Guinée.

La CEDEAO a durci le ton ce jeudi, contre les militaires qui ont renversé le président Alpha Condé en Guinée. Après avoir examiné le rapport produit par ses émissaires envoyés à Conakry, elle a décidé de nouvelles sanctions et pas des moindres, contre les nouvelles autorités de la Guinée.

L’organisation sous-régionale a, selon son communiqué final, décidé du maintien de la suspension de la Guinée de toutes ses instances jusqu’à la restauration de l’ordre constitutionnel. Elle exige également, la tenue, dans un délai de six (6) mois, des élections présidentielle et législatives pour la restauration de l’ordre constitutionnel en République de Guinée ainsi que la mise en œuvre des sanctions ciblées conformément aux protocoles de la CEDEAO, impliquant l’interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers.