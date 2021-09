Coup d’Etat en Guinée: Kemi Seba jubile, l’ONU s’offusque

L’activiste franco-béninois, Kemi Seba, a exprimé ce dimanche, son immense joie, suite au renversement du régime du désormais ex-président guinéen, Alpha Condé, qu’il a traité de « tyran ». Contrairement à l’activistes, l’Organisation des Nations Unies a condamné l’acte des putschistes.

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, Kemi Seba, figure parmi les premières personnes qui se sont exprimées sur les évènements qui se déroulent à Conakry, la capitale guinéenne, ce dimanche 5 août 2021. « Une petite vidéo pour exprimer mon bonheur illimité, ma joie, ma félicité, mon état d’allégresse d’apprendre que l’un des plus grands dictateurs d’Afrique francophone et sans doute pas le dernier, l’un des plus grands persécuteurs de son peuple, j’ai nommé Alpha Condé, l’ami de George Soros, l’ami de Nicolas Sarkozy, de tous les mafieux qui pillent le continent africain, l’ethnocentriste, vient d’être arrêté par les forces spéciales », a déclaré Kémi Séba.

L’activiste dit féliciter les putschistes et souhaite que les aspirations profondes du peuple guinéen soient désormais prises en compte. « Soutien illimité aux forces spéciales guinéennes qui ont arreté le tyran Alpha Condé », a-t-il ajouté, souhaitant ardemment que désormais, la volonté du peuple guinéen, soit écoutée, et ses droits préservés.

L’ONU demande la libération immédiate d’Alpha Condé

L’Organisation des Nations Unies s’est aussi prononcée sur la situation actuelle de la Guinée. Sur Twitter, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné avec fermeté, la prise du pouvoir par les forces spéciales de l’armée guinéenne, demandant la libération immédiate d’Alpha Condé.

Je suis personnellement de très près la situation en Guinée. Je condamne fermement toute prise de pouvoir du gouvernement par la force du fusil et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé.

Les décisions de la junte

Prenant le pouvoir ce dimanche, les forces spéciales ont annoncé la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. « Le président est avec nous. Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un médecin », a déclaré le lieutenant-colonel Doumbouya. Dénonçant la « gabegie », le lieutenant-colonel Doumbouya, drapé dans un drapeau guinéen, a ensuite réitéré cette déclaration à la télévision nationale peu après 14 h GMT, interrompant les programmes habituels.

Le coup de force anticonstitutionnel opéré par le président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat a suscité de vives tensions en Guinée. Des manifestations meurtrières ont été enregistrées dans le pays et l’opposition n’a jamais cessé de contester la légitimité du 3e mandat du président Alpha Condé.