Coup de projecteur sur la tendinite de l’épaule

Douloureuse et parfois chronique, la tendinite est une inflammation, dont la cause générale est le frottement des tendons contre les os. Explications et suggestions pour y remédier efficacement. La tendinite (ou tendinopathie) de l’épaule reflète l’usure du tendon au fil du temps et de la surutilisation.

Définition de la tendinite

Le tendon est une sorte de tissu fibreux qui relie les muscles et les os et transmet la puissance musculaire, rendant ainsi possible les articulations. Cependant, indépendamment de la résistance et de l’élasticité, certains tendons sont soumis à une pression excessive, et les fibres peuvent être partiellement rompues après un frottement continu.

Chez les personnes ou les sportifs, qui effectuent fréquemment des gestes répétitifs au travail, les tendinites touchent tous les tendons, même si certains types de tendinite sont plus fréquents, comme les tendinites du coude, de l’épaule, du poignet et des tendons.

Une tendinite de l’épaule, c’est quoi ?

La tendinite de l’épaule est une inflammation des tendons provoquée par un tendon qui vient frotter sur l’os acromial.

Un ou plusieurs des quatre tendons de l’épaule (c’est-à-dire le sous-scapulaire, le sus-épineux, l’infra-épineux et le petit rond) peuvent être touchés. Avec les muscles, ces tendons forment la coiffe des rotateurs. Cette dernière entoure les épaules et permet le mouvement.

Les causes et facteurs de risque

Dans certains cas, la tendinite de l’épaule s’accompagne d’une calcification, qui est due à une usure importante des articulations. Cette pathologie, généralement observée chez les athlètes ordinaires, exerce une pression sur les articulations de l’épaule, comme dans les sports nécessitant l’utilisation d’une raquette ou impliquant des sports de lancer. De plus, un exercice intense et soudain peut endommager le tendon, qui peut soudainement s’étirer et s’affaiblir.

Dans la liste relativement longue des facteurs de risque, il faut noter que la tendinite de l’épaule se rencontre chez certains professionnels de l’activité physique, et est plus fréquente chez les patients de plus de 40 ans. Cependant, d’autres raisons et facteurs de risque peuvent s’ajouter à la liste, comme la sédentarité et l’âge du sujet.

Les symptômes

Que ce soit après l’exercice ou non, les personnes atteintes de tendinite ressentent généralement une douleur lorsqu’elles s’étirent ou appuient sur leurs bras. Avec le temps, la douleur s’aggravera. Parfois, une tendinite peut faire gonfler l’articulation de l’épaule et devenir rouge et chaude. La rougeur et la fièvre sont généralement localisées au site de l’inflammation. Le patient peut ressentir une douleur au repos, ce qui reflète généralement que l’inflammation a atteint un stade assez avancé.

Des sensations désagréables peuvent survenir lors d’une tendinite de la coiffe des rotateurs, telle qu’une articulation coincée ou craquante, et le patient peut ressentir une raideur très invalidante dans la vie quotidienne. La perte de force musculaire peut indiquer un stade avancé de tendinite dans le bras, mais elle peut également indiquer une rupture du tendon.