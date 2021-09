Côte d’Ivoire : voici le programme des obsèques du controversé chanteur Skelly

Le programme des obsèques du controversé chanteur Skelly décédé le 25 août 2021 a finalement été dévoilé. Selon le calendrier, un dernier ultime hommage lui sera rendu le samedi 11 septembre 2021.

Le chanteur ivoirien du Couper- Décaler, Parfait Francis Taregue, dit l’« oiseau rare », ou encore « Skelly » ou le « fils d’Abla Pokou » sera conduit dans sa dernière demeure le samedi 11 septembre 2021 au cimetière municipal de Bouaké. Selon la presse ivoirienne, le programme de ses obsèques se présente comme suit :

Mercredi 8 au jeudi 9 septembre 2021 : réception des condoléances au domicile du défunt à Konankokro, près de l’aéroport de Bouaké de 18h à 20h ;

Vendredi 10 septembre 2021 : veillée chrétienne, traditionnelle et artistique de 20h à l’aube ;

Samedi 11 septembre 2021 : levée du corps à IVOSEP à Bouaké de 8h30 à 9h30 ;

Dimanche 12 septembre : Messe d’action de grâce en mémoire de Skelly à la Cathédrale de Bouaké.

Grosse dispute autour de la dépouille du chanteur S Kelly

Alors que ses proches pleurent encore cette mort prématurée, c’est une dispute qui s’observe autour de la dépouille de l’artiste S Kelly. Placé à la morgue de Bouaké, la dépouille de l’ex-star du Coupé-Décalé, S Kelly fait l’objet d’une vive dispute entre ses familles maternelle et paternelle. En effet, une semaine après sa disparition, un bras de fer s’est engagé entre ses familles maternelle et paternelle autour de la dépouille du défunt.

Dans ce tohu bohu, le programme des obsèques n’avait pas été décidé en raison des mésententes entre les deux protagonistes. L’alerte a été donnée par l’artiste Eddy, frère ainé de S Kelly. « Il y a un problème qui est suscité par la famille Tarègue qui surgit aujourd’hui, qui s’interpose et qui fait du chantage », a révélé Eddy. D’après lui, de son vivant, jamais Éric Parfait Francis Tarègue n’avait bénéficié d’un quelconque soutien ni compassion venant des membres de sa famille paternelle.

« On ne les a jamais vus »

« Quand S Kelly est né, avec la vieille et mes autres frères, côté maternel, on ne les a jamais vus. De son premier jour de vie jusqu’à son décès à l’âge de 42 ans, ni le père ni un frère du défunt, ni les amis de leur famille. N’attendons pas le décès de quelqu’un pour l’aimer, pour l’approcher, pour lui montrer qu’on a le même sang (…) Lors de sa détention à la prison civile de Bouaké, on ne vous a pas vu là-bas. Mais pourquoi S-Kelly décède et vous vous emparez de son corps, parce que vous regardez cahier de condoléances ? C’est triste », a -t-il fustigé.

A en croire cette vidéo, il est surpris de constater qu’après la date qu’il a prise avec son frère aîné pour les obsèques, les Tarègue viennent s’interposer. « Ils vont même à la morgue de Bouaké, dès les premières heures du décès de S Kelly pour aller se saisir des papiers de la morgue », a-t-il dénoncé.