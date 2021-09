Côte d’Ivoire: un père droguait et violait ses propres enfants mineurs avec l’aide de son frère

En Côte d’Ivoire, un père de famille est dans les filets de la police après une plainte de son ex-épouse. Celle-ci accuse le père de ses enfants de viol, d’inceste, de pédophilie, sur ses enfants âgés respectivement de 13, 11, 08, 05 et 03 ans, sur fond d’admission de substances psychotropes à ces derniers.

Quand un père de famille, censé protéger ses propres enfants, s’adonne à des actes sexuels sur ces âmes innocentes, il urge d’alerter sur le ramollissement des normes sociétales. Après la démonstration malsaine et honteuse d’une pratique de viol sur un plateau de télévision et les dénonciations qui s’en sont suivies, c’est une histoire de viol, d’inceste, de pédophilie qui secoue la Côte d’Ivoire, depuis ce mercredi 8 septembre 2021.

D’après le communiqué du Procureur de la République d’Abidjan, dame N’Kpoman Nelly Sonia épouse Coffi ( la mère des enfants) a saisi l’instance ivoirienne chargée de la Lutte contre la Traite des Enfants et la Délinquance (SD-LTEDJ) d’une plainte contre les sieurs Coffi Gbetondji Yao Olivier ( père des enfants) et son frère Coffi Gbetondji Guy Roland. Cette plainte concerne « des faits d’administration d’une substance nuisible à la santé et viol commis par un ascendant sur ses cing (05) enfants mineurs, dont quatre (04) de sexe masculin et 01 de sexe féminin, âgés respectivement de 13, 11. 08, 05 et 03 ans. »

« Elle déclarait, à l’appui de sa plainte, qu’elle avait constaté que son propre époux se livrait régulièrement à des actes de pénétration sexuelle sur leurs enfants mineurs après avoir pris le soin de leur faire consommer de la drogue. Elle ajoutait, en outre, que son époux s’adonnait souvent à ces actes odieux avec la complicité de son frère Coffi Gbetondji Guy Roland. » peut-on lire dans le communiqué signé par le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Adou Richard Christophe.

Selon le communiqué, les enfants ont reconnu, après un accompagnement, « qu’ils subissaient les assauts sexuels répétés de leur père et de leur oncle ». Ces faits ont été vérifiés et prouvés par divers laboratoires et des médecins gynécologues, appelés pour la circonstances. « Déférés ce jour [ mercredi 08 septembre 2021, ndlr] au Parquet, j’ai requis à l’encontre des mis en cause l’ouverture d’une information judiciaire avec mandat de dépôt, pour les faits d’administration de substances nuisibles à la santé et de viol commis sur des mineurs par un ascendant et une personne ayant autorité sur les victimes » a déclaré l’autorité judiciaire dans le communiqué. Selon ce communiqué, la peine maximale prévue par la loi, pour ces faits qui sont qualifiés de crime, est l’emprisonnement à vie.