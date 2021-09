Côte d’Ivoire: on en sait plus sur l’avion de l’armée disparu dans le nord du pays

Dans un communiqué publié dans la soirée du vendredi, l’armée ivoirienne a confirmé la disparition de l’avion MI-24 dans le nord du pays et a indiqué que l’engin s’était crashé. Bilan : aucun survivant.

L’armée ivoirienne a donné des précisions sur l’avion militaire disparu dans la nuit de jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021 dans le nord du pays. Un hélicoptère d’attaque MI-24 en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord. Dans son communiqué publié dans la soirée du vendredi, le chef d’Etat-major général de l’armée ivoirienne, le Général de corps d’armée Lassina Doumbia, a annoncé que l’appareil s’était écrasé.

« Les recherches entreprises ont permis de localiser l’aéronef qui s’est écrasé à deux kilomètres au nord de la localité de Togolokaye, dans le département de Téhini, en République de Côte d’Ivoire », indique le communiqué. Les cinq occupants de l’engin ont tous péri dans cet accident et « une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame », est-il précisé.

Le Chef d’Etat-major de l’armée ivoirienne a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances aux familles des disparus et les assurer du soutien de l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. Des images des débris de l’avion ont été publiées sur les réseaux sociaux et relayées par quelques médias locaux.