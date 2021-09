Côte d’Ivoire: le ministre des finances Adama Coulibaly, victime des cybercriminels

Le ministre des finances de la Côte d’Ivoire a été pris pour cible par des cybercriminels. Dans un communiqué rendu public, le ministère explique que des individus mal intentionnés créent de faux comptes Facebook avec le nom du ministre Adama Coulibaly.

« Depuis quelque temps, le ministère de l’Économie et des Finances a fait le constat de l’ouverture de plusieurs comptes Facebook fictifs attribués à monsieur le ministre Adama Coulibaly, ministre de l’Économie et des Finances », indique le communiqué du ministère des finances de Côte d’Ivoire. La note soutien que l’argentier national ne détient qu’un seul compte officiel Facebook.

« En dehors de celui-ci, toutes les autres pages Facebook associées au nom et à l’image du ministre de l’Économie et des Finances sont fausses. Elles ont été créées et sont animées par des individus aux desseins inavoués et totalement inconnus des services du ministère », ajoute le communiqué appelant les internautes à faire preuve de vigilance afin de ne pas se faire arnaquer par les cybercriminels.

Ce n’est pas la première fois qu’un membre du gouvernement est ciblé par les arnaqueurs en Côte d’Ivoire. Les ministres Anne Désirée Ouloto et Mariatou Koné ont également été la cible de ces personnes qui créent de faux comptes sur les réseaux, notamment Facebook, pour diverses formes d’arnaque.