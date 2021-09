Côte d’Ivoire: il viole la femme de son ami enceinte de 6 mois

En Côte d’Ivoire, le nommé D. Amadou s’en est pris à la femme de son ami K.P. Il l’a violé, alors que cette dernière est enceinte de 6 mois.

C’est une histoire triste et à la fois étonnante. Selon le récit des faits rapportés par Koaci, D. Amadou a forcé la femme de son ami K.P et a tenu un rapport sex&el avec cette dernière sans son consentement. C’était au cours d’une visite que la femme de son ami lui a rendu. Violée et très frustrée, la victime, enceinte de 6 mois, a narré l’histoire à son époux, une fois à la maison.

« Interrogé, Amadou aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et présenté des excuses publiques au couple pour son acte ignoble. Mais c’était sans compter avec son ami qui s’est emparé d’une arme blanche pour le poignarder mortellement avant de prendre la fuite », rapporte le média qui précise que les faits se sont déroulés à Batogo, dans la sous-préfecture de Fadiadougou, département de Kani dans la région du Worodougou.