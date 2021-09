Côte d’Ivoire – FEMUA 13: cette voix manquera à l’appel lors de l’édition 2021

De Yaoundé à Paris, en passant par Abidjan, entre autres, il aura été l’un des journalistes, animateurs et producteurs, les plus en vue du monde du show-business, en général, et de la musique africaine, en particulier. Amobé Mévégué, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a cassé la pipe, mercredi 8 septembre 2021, des suites de la malaria.

La 13e Edition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a ouvert ses portes, depuis le 7 septembre, en présence de diverses personnalités, tant culturelles que diplomatiques.

« Enfin, le FEMUA 13, cette édition, nous l’avons attendue. L’épidémie de la Covid-19 nous amené à reporter ce FEMUA qui devrait avoir lieu depuis 2020 et à l’image du FEMUA, c’est toute la culture qui avait été impactée. », dixit Traoré Salif, alias A’Salfo, leader vocal du quatuor Magic System et Commissaire général de l’évènement? rapporté par les médias locaux. Pour information ou rappel, Anoumabo est un village de la commune de Markory, d’où ont grandi les quatre « magiciens », connus du monde entier par le biais de leur chanson à succès, titrée « Premier Gaou ».

Chaque année, le FEMUA draine beaucoup de monde d’horizons divers, notamment, des acteurs du monde musical et médiatique ou encore des personnalités politiques de tout bord. C’est une plaque tournante de la musique du monde, en général, et des sonorités du continent noir, en particulier.

Rappelons que c’est sur les scènes du FEMUA que le célébrissime chanteur congolais de la Rumba, Papa Wemba, a tiré sa révérence. Un hommage lui sera forcément rendu, de même qu’à tous les anonymes qui avaient pris une part active à cet événement culturel et qui, aujourd’hui, ne sont plus de ce monde. Mais, cette année, à la 13e Edition du FEMUA, une voix du monde de la presse, non des moindres, manquera à l’appel. Cette voix ne résonnera plus jamais ni sur les ondes des médias ni sur les toits d’événements de ce genre.

Amobé Mévégué a cassé la pipe

Amobé Mévégué, journaliste et producteur camerounais, est décédé dans la matinée du mercredi 8 septembre 2021, dans sa 53e année, des suites du paludisme. L’annonce de son décès a été faite, via sa Page Facebook. L’animateur officiait sur France 24, en tant que spécialiste de la chose musicale. Dans l’exercice de ses fonctions, Mévégué avait côtoyé des artistes africains et occidentaux. Au rang de ceux-ci, on peut citer le quatuor Magic System de Côte d’Ivoire.

Les quatre « magiciens » ivoiriens ont, en effet, mis en place, le FEMUA, entendez Festival des musiques urbaines d’Anoumabo. Depuis la création de cet événement culturel, qui fait la promotion de la musique africaine, Amobé Mévégué avait toujours fait acte de présence et ne ménageait aucun effort pour porter son assistance, allant dans le sens de la réussite de ce festival. Malheureusement, le 8 septembre dernier, le célèbre animateur a été arraché à l’affection des siens.

Le monde du show-business et de la presse pleurent donc un acteur important, qui aura été quasiment de tous les entreprises, ayant rapport à la musique. Pour le FEMUA, plus rien ne sera comme avant, la mort d’Amobé Mévégué, ayant laissé un grand vide dans le cœur de ceux qui l’appréciaient et de ceux qu’il aimait.