Côte d’Ivoire: «Et si on faisait les choses autrement ?», l’appel de Charles Blé Goudé

L’ancien ministre ivoirien de la jeunesse Charles Blé Goudé, a adressé un message à ses compatriotes sur le fait qu’il faudrait que les ivoiriens apprennent à faire les choses autrement.

C’est une citation plutôt claire qui a illustré les pensées de Charles Blé Goudé lundi. Sur les réseaux sociaux, l’homme politique a publié une pensée du célèbre physicien Albert Einstein pour illustrer le fait qu’il souhaitait que les ivoiriens arrivent à tirer leçon de tout ce qui est arrivé dans le pays depuis des années afin de penser à faire les choses de manière différente.

« La vraie folie, c’est se comporter de la même manière, et s’attendre à un résultat différent. Ce célèbre physicien est mort depuis le 18 avril 1955, pourtant on dirait qu’il nous parle directement », a indiqué Blé Goudé. « Avons-nous vraiment tiré les enseignements de ce qui nous est arrivé ? Et si on faisait les choses autrement ? Dieu nous donne le discernement…», a indiqué le président du COJEP.

Notons que Blé Goudé est en attente de rentrer en Côte d’Ivoire depuis son acquittement définitif à la Cour pénale internationale (CPI) après qu’il y a passé environ huit ans sur des accusations de crime de guerre et crime contre l’humanité présumés commis lors de la crise postélectorale de 2011.