Côte d’Ivoire: découverte d’un important gisement de pétrole et de gaz naturel

La Côte d’Ivoire par le biais de son ministre des mines, du pétroles et de l’énergie, a annoncé mercredi la découverte d’un important gisement de pétrole et de gaz naturel au large des côtes ivoiriennes.

«Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d’Ivoire vient d’être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI-101, en eaux profondes, opéré en consortium avec la société nationale Petroci Holding», peut-on lire dans le communiqué le ministre ivoirien des Mines et du Pétrole, Thomas Camara.

«Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé(…) Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d’une part, et d’autre part à environ 1800 à 2400 milliards de pieds cubes de gaz associé», a précisé Thomas Camara.

Modeste producteur d’hydrocarbures, la Côte d’Ivoire entre dans la cour des grands avec la découverte de cet important gisement qui selon le ministre des mines, « viendrait ainsi fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d’Ivoire, ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir ».

Sut twitter, le président Alassane Ouattara s’est également félicité de la découverte. « Je me réjouis de cette importante découverte de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de notre pays. De belles perspectives pour la production pétrolière et gazière dans les années à venir » , a écrit le chef de l’Etat.

Une exploration pétrolière à 185 millions de dollars

La Côte d’Ivoire avait signé en 2019 des contrats avec le groupe italien Eni et français Total, pour l’exploration de quatre blocs pétroliers. Le coût de l’opération était évalué à 185 millions de dollars.

La production de pétrole en Côte d’Ivoire, qui a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus de 36.000 barils par jour, provient de puits de forage se trouvant essentiellement offshore, près de la frontière avec le Ghana.