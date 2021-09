Côte d’Ivoire – Affaire de viol: pourquoi KKB ne sera pas poursuivi même s’il est coupable

Alors que le ministre ivoirien de la réconciliation Kouadio Konan Bertin est accusé de viol par une artiste camerounaise, un ex magistrat ivoirien explique pourquoi cette dernier n’aura pas gain de cause devant la justice ivoirienne et s’en prend à ceux qui, sans savoir la véracité ou non des faits, prennent parti pour la victime.

L’artiste camerounaise Sophie Dencia a révélé à travers un audio qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, avoir été violée par le ministre de la réconciliation et de la cohésion de Côte d’Ivoire, KKB. A la suite de ces révélations, les commentaires sont allés dans tous les sens, certains allant jusqu’à accuser la victime présumée de tentative de chantage.

Face aux diverses réactions, un ancien magistrat a apporté des clarifications dans cette affaire et a finalement souligné que la jeune femme avait raison de privilégier le règlement à l’amiable de cette affaire car devant la justice, sa plainte n’aboutirait pas. Grah Ange Olivier

« Comment peut-on reprocher à une femme victime d’un viol d’essayer de régler cette affaire par une transaction pour ne pas en ressortir sans aucun dédommagement quand rien ne garantit le déclenchement d’une procédure judiciaire alors que son honneur, sa dignité et sa réputation sont susceptibles d’être entachés par la révélation des faits sur la place publique », s’interroge l’ex magistrat Grah Ange Olivier cité par Afriksoir.

« (…) Que les incultes qui ne connaissent pas l’état du droit sur la possibilité d’introduire une plainte contre un Ministre de la République sachent qu’en ne procédant pas à l’installation de la Haute Cour de Justice, le Président Alassane Dramane Ouattara et le Parlement, privent tout citoyen ivoirien victime d’une infraction commis par un Ministre du droit d’obtenir justice et réparation pour les faits qu’il a subi », explique Grah.

Dans le même temps il ajoute que l’article 158 de la Constitution dispose que « la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement, en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ».

« Il s’ensuit que cette omission volontaire d’installer cette juridiction prive l’artiste camerounaise de la possibilité dans l’état actuel des choses du droit de porter plainte contre le Ministre KKB. Seule la révocation de ce dernier ou sa démission peuvent faire changer les choses. Il faut retenir que quelques soient les crimes commis par les membres du Gouvernement, les assassinats, meurtres et empoisonnements y compris, l’impunité leur est garanti », conclu l’ex magistrat.