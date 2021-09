Corée du Sud: décès du pasteur Yonggi Cho, fondateur de la plus grande megachurch du monde

David Yonggi Cho, pasteur émérite de la Yoido Full Gospel Church de Séoul, est décédé mardi dans un hôpital de Séoul, où il était soigné depuis qu’il s’était effondré à la suite d’une hémorragie cérébrale en juillet 2020, a indiqué l’Église dans un communiqué.

Le pasteur David Yonggi Cho, dont la fondation de la plus grande église sud-coréenne était autrefois un symbole de la croissance du christianisme dans le pays après la guerre, avant qu’elle ne soit entachée de corruption et de scandales, est décédé à l’âge de 85 ans. « Il a transmis l’évangile de l’espoir au peuple coréen qui est tombé dans le désespoir après la guerre de Corée », peut on lire dans le communiqué qui rappelle également que la pasteur a « joué un rôle déterminant dans la croissance de l’église coréenne, en particulier le développement de l’église Yoido Full Gospel comme la plus grande église du monde « .

Plus connu sous le nom de David Yonggi Cho ou Paul Yonggi Cho à l’étranger, le défunt pasteur a fondé son église à Séoul avec cinq fidèles en 1958, alors que la Corée du Sud luttait encore pour se reconstruire après la guerre de Corée de 1950-1953. Sous sa direction, l’église a connu une croissance explosive et est devenue un symbole de la croissance rapide du christianisme dans ce qui était alors un pays profondément confucéen.

En 1993, l’Église comptait plus de 700 000 membres. Mais, les responsables de l’Église ont déclaré que le nombre de membres a depuis baissé à environ 600 000. C’est toujours la plus grande église protestante de Corée du Sud. Les responsables de l’Église ont déclaré que celle-ci compte 400 pasteurs et évangélistes en Corée du Sud et 500 missionnaires à l’étranger.

David Yonggi Cho et les scandales

Malgré sa réussite, Cho et sa famille ont été mêlés à de nombreux scandales ces dernières années. En 2017, il a été reconnu coupable d’abus de confiance et d’avoir causé des pertes financières à l’église, mais a évité la prison car il a bénéficié d’une peine de prison avec sursis. En 2013, une femme politique a déposé une action en paternité contre l’un de ses fils. Sa famille a également été critiquée de longue date pour avoir dominé les postes clés de l’église et d’autres organisations liées à l’église.

En 2008, M. Cho a quitté son poste de pasteur principal de l’Église et un membre extérieur à la famille lui a succédé dans ce que l’Église a appelé une transition de pouvoir « démocratique et sans précédent ». En Corée du Sud, de nombreux fondateurs d’églises transmettent souvent leur poste de direction à leurs enfants. Lee Hunjoo, secrétaire général de l’Alliance chrétienne pour la réforme de l’Église, une ONG basée à Séoul, a déclaré que l’essor rapide de l’église de Cho avait conduit d’autres églises en Corée du Sud à vouloir élargir leurs effectifs de manière excessive.

David Yonggi Cho est né en 1936 dans une famille bouddhiste, il a rencontré le Seigneur à l’âge de 17 ans. Alors atteint de tuberculose, le corps médical lui avait annoncé qu’il allait mourrir de cette maladie dont il a finalement été guéri. Une guérison « miraculeuse » que le pasteur attribuait à Dieu selon CBN News.