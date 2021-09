Conor McGregor: « j’ai fumé Messi, Ronaldo…et 50 Cent n’a pas d’argent»

Connu pour ses propos polémiques sur les réseaux sociaux, Conor McGregor a encore fait des siennes. Critiqué pour son lancer totalement raté lors du match entre les Cubs et les Minnesota Twins en baseball, vendredi, l’Irlandais s’en est violemment pris à Ronaldo, Messi …et 50 Cent sur Instagram.

Visiblement, Conor McGregor ne supporte pas les critiques. Et le sportif irlandais l’a encore une fois prouvé après un lancer totalement raté au baseball. Invité vendredi à un match entre les Cubs et les Mnnesota Twins en baseball, le joueur a complètement disjoncté après in tir loupé. Le natif de Dublin avait été convié à signer le premier pitch avant la rencontre de MLB comme le veut la tradition. Mais, peut être handicapé par son état de santé (ce dernier est toujours en convalescence), l’Irlandais a totalement raté son lancer. Le geste a rapidement été comparé à celui de 50 Cent quelques années plus tôt.

Agacé par sa bourde mais surtout par les critiques qui s’en sont suivies, le sportif de 33 ans a déversé sa bile sur les réseaux sociaux, Dans une publication sur Instagram, McGregor s’en est pris à 50 Cent, mais également à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Roger Federer. Dans des propos retranscrits par Parlonsbasket, le joueur a complètement déchiré le rappeur américain.

« L’audace de comparer mon lancer avec cette merde ! Rien que la différence entre les photos enterre les comparaisons. Mon lancer, hormis la précision, était le plus puissant et le plus rapide des lancers depuis des années au niveau des athlètes/chanteurs. Je les ai déjà fumés dans le classement Forbes des athlètes les mieux payés. Messi, fumé. Cristiano, fumé. Federer, j’ai doublé son salaire. Je suis le plus puissant de l’histoire. Intronisez-moi au Hall of Fame du Wrigley Park pour ce tir de bazooka« , a déclaré le joueur irlandais.

Puis d’ajouter: « Ce stade légendaire me rappelle l’herbe de mon Irlande natale. Impeccable. Bref retour à mon lancer… Il y avait du venin, du calme, de l’équilibre. L’aiguille en or de ma montre a failli s’envoler tellement c’était puissant et rapide. Je l’amènerais bien en réparation, mais cette montre est désormais collector. Rare. 50 Cent a une belle montre Hublot lui. Il a peu d’argent. L’un à la puissance, l’autre s’occupe des relations presse pour un show qui s’appelle « Power ». Pas sûr que Fifty reste silencieux..sur ce coup-là.