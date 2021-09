Conflit au Tigré: l’Ethiopie va envoyer cinq millions de lettres au président américain Joe Biden

Les jeunes du parti de la prospérité, parti au pouvoir en Ethiopie, prévoient d’envoyer cinq millions de lettres au président des Etats-Unis, Joe Biden, Ceci dans le cadre d’une campagne visant à infléchir la politique américaine sur la guerre au Tigré qui a déjà fait des milliers de morts.

Selon Alemayehu Seifu, le chef de l’Ethiopian Youth Empowerment, une organisation liée à l’État éthiopien, les jeunes des régions touchées par la guerre au Tigré, vont écrire sur leurs expériences et « le mauvais travail » des combattants liés au Front populaire de libération du Tigré (TPLF). « Le gouvernement américain devrait cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de notre pays. Il devrait apprendre de l’Afghanistan, du Pakistan et de la Libye », a déclaré M. Alemayehu à BBC.

Démarré en novembre, le conflit au Tigré a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés. La situation humanitaire y est désastreuse. Environ 400.000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré, estime l’ONU. Le président Biden et d’autres dirigeants occidentaux ont appelé les autorités éthiopiennes à mettre fin à la guerre qui s’est propagée aux régions voisines d’Amhara et d’Afar.